بحجة عمل جلسات مساج.. حبس المتهمين باختطاف طبيب بأكتوبر

قررت جهات التحقيق حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف طبيب من منطقة 6 أكتوبر وإجباره على سحب أموال من حساباته البنكية تحت تهديد السلاح.



كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، بعد أن كشفت اجهزة الامن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص بالجيزة وضبطت مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجارى لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله "طبيب" عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 8 أشخاص "4 منهم لديهم معلومات جنائية" باختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، وإحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.



تم ضبط المتهمين تحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمين في الحادث وتبين أنها "مستأجرة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.