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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

اليوم.. محاكمة تاجر أنهى حياة صاحب محل مأكولات والسبب معاكسة سيدة

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب محل مأكولات "مطعم" فى البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "ع . م"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي إزهاق الروح وذلك علي اثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.


وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالمجنى عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.


وكما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.


وكانت البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب  27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى ع أ صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة البدرشين

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