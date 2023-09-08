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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متتخيلوش عمل إيه في جسمه.. صرخة زوجة: الحقوني من البني آدم دا

صدى البلد

داخل أحد قاعات محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وقفت "نورا" - اسم مستعار- تطلب الخلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات فقط بعدما تبدل حاله من شاب شيك محترم لشخص آخر يشبه المسخ بعدما ملأت الوشوم الغريبة جسده وعندما عاتبته وحاولت لمس "تاتو نسر" أعلى ظهره نهرها وانهال عليها بالضرب المبرح ما دفعها لطلب الخلع. 

 

نهاية مؤلمة للحب 

 

الدعوى التي أقامتها الدكتورة نهى الجندي المحامية وكيلة عن الزوجة المدعية تضمنت طلب الخلع من الزوج تضررا لما لحقه بزوجته من سوء معاملة وتعدي مبرح بالضرب وتغير حياته بشكل مفاجئ لممارسات غريبة، روت الزوجة تفاصيل معاناتها مع زوجها في الفترة الأخيرة وقالت انه يمتلك معرض موتوسيكلات وجمعت بينهما قصة حب طويلة توجت بالزواج وانجاب توأم ولد وبنت. 

 

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اضافت نورا قائلة أنها منذ فترة قريبة شاهدت تصرفات غريبة طرأت على زوجها حيث اتجه إلى تدخين السجائر فجأة بعدما كان يرفضها تماما ثم بدأ التغيير على مظهره أيضا عندما رسم وشوم على جسده ما ادهشها في البداية ثم تطور الأمر لرسم عدة وشوم ملأت جسده كما انه ارتدى "خواتم" في أصابعه بأكملها حتى أصبح يشبه من يطلقون عليهم "عبدة الشيطان" أو المهووسيين بالدراجات النارية. 

 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد 

وشم نسر 

 

محاولاتها الكثيرة مع زوجها للعودة لمظهره القديم باءت جميعها بالفشل حتى عاد للمنزل في أحد الأيام بوشم ضخم على ضهره من الأعلى برسمة "نسر" وعندما وضعت يدها عليه قائلة: "ايه ده حرام عليك الوشم ده" صرخ فيها قائلا: "انت بتضربيني على قفايا" ويتحول لوحش انهال عليها بالضرب في جميع أنحاء جسدها ثم طردها وطفليهما من منزل الزوجية لتقرر رفع دعوى خلع بعد فشلها في إعادته لصوابه من تلك التصرفات والطقوس الغريبة. 

 

وعقب عدة جلسات قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بقبول دعوى الخلع وتطليق الزوجة من زوجها لتضررها من الوشوم التي رسمها على جسده وضربه المستمر لها عندما تحاول تقويم سلوكه أو تذكيره بالحب الذي جمع بينهما والحفاظ على وقاره من أجل طفليهما. 

وشوم عبدة الشيطان الخلع محكمة الاسرة دعوى خلع وشم نسر

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