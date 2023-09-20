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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدر وطمع.. من انتزع روح الحاجة زغلولة عجوز أوسيم؟.. صور

الحاجة زغلولة ضحية
الحاجة زغلولة ضحية أوسيم

رغم عمرها الذي قارب على 80عاما اعتادت الحاجة "زغلولة" التزين بمصوغاتها الذهبية والخروج بها من منزلها معتبرة ان كل من يحيطها أهلها وأبناءها. 

 

غدر الجار 

في كل رحلاتها البسيطة خارج المنزل كانت تغفل الحاجة زغلولة عين أعين جارها "مسجل من النوعيات الخطرة" الذي كان يتابع تحركاتها وبريق مصوغاتها يلمع في عينيه.. عندما كان يمر متحججا بالسلام عليها يستمع لرنين غوايشها محدثا نفسه: " الدهب بتاعها ده يعمل مبلغ محترم ولازم يكون من نصيبي". 

خطط الجار المسجل خطرا للاستيلاء على مصوغات جارته العجوز فكان يعلم مواعيد تردد ابنتها عليها ثم انصرافها لتمكث العجوز بمفردها وما ان انصرفت ابنتها عائدة لمنزلها حتى تسلل الى الداخل عبر اسطح المنازل المجاورة وما ان رأته العجوز وقبل صراخها واستغاثتها حمل كرسيا خشبيا انهال به على رأسها فهشمه تماما. 

جلس الجار ويداه ملطختان بدماء الحاجة زغلولة ينزع عنها مصوغاتها فاستولى على غوايش وسلسلة وقرط ذهبي وانصرف عائدا لمنزله كأن شيئا لم يكن. 

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غدروا بأمي

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"،  له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .

طمع  في المشغولات الذهبية 

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية عقد العزم على سرقتها .. وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور باستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى  النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الجار المسجل خطر العجوز اوسيم الحاجة زغلولة غدر وطمع روح الحاجة زغلولة عجوز أوسيم

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