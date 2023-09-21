نشرة الحوادث| استخراج الجن بالرذيلة ومأساة الحاجة زغلولة وأفلام خادشة لصغيرة

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها استغلال رجل وزوجته للسيدات بحجة إخراج الجن ومأساة الحاجة زغلولة عجوز اوسيم وغيرها.



رغم عمرها الذي قارب على 80عاما اعتادت الحاجة "زغلولة" التزين بمصوغاتها الذهبية والخروج بها من منزلها معتبرة ان كل من يحيطها أهلها وأبناءها.

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة وفاة عامل بعد قيامه بإلقاء مياه النار على ابنيه بمنطقة منشأة ناصر بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

تخلص شاب من حياة زوجته وأصاب شقيقها بطلق ناري بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وقام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.

أحالت جهات التحقيق المختصة مدرسا بمعهد أزهري ومحفظا للقرآن هتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات بالقوة إلى محكمة الجنايات.

أحالت جهات التحقيق المُختصة متهمين “رجل وزوجته” إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بمُواقعة إناث بغير رضاهن بحجة استخراج الجن وفك السحر واستمعت النيابة الي اقوال مجري التحريات.