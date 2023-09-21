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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| استخراج الجن بالرذيلة ومأساة الحاجة زغلولة وأفلام خادشة لصغيرة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها استغلال رجل وزوجته للسيدات بحجة إخراج الجن ومأساة الحاجة زغلولة عجوز اوسيم وغيرها. 
 

غدر وطمع.. من انتزع روح الحاجة زغلولة عجوز أوسيم؟.. صور

رغم عمرها الذي قارب على 80عاما اعتادت الحاجة "زغلولة" التزين بمصوغاتها الذهبية والخروج بها من منزلها معتبرة ان كل من يحيطها أهلها وأبناءها. 

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

 

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة وفاة عامل بعد قيامه بإلقاء مياه النار على ابنيه بمنطقة منشأة ناصر بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

فرّغ فيهم المسدس | جريمة مروّعة بالشرقية

تخلص شاب من حياة زوجته وأصاب شقيقها بطلق ناري بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وقام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.

 

فرجها فيديوهات مفهمتهاش.. مدرس بمعهد ديني ينهي براءة الصغيرة لإشباع رغبته

 

أحالت جهات التحقيق المختصة مدرسا بمعهد أزهري ومحفظا للقرآن هتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات بالقوة إلى محكمة الجنايات.

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

 

أحالت جهات التحقيق المُختصة متهمين “رجل وزوجته” إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بمُواقعة إناث بغير رضاهن بحجة استخراج الجن وفك السحر واستمعت النيابة الي اقوال مجري التحريات. 

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