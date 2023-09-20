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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرّغ فيهم المسدس | جريمة مروّعة بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تخلص شاب من حياة زوجته وأصاب شقيقها بطلق ناري بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وقام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال كلا من "ايه ح ع ف" 28 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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كما تم استقبال "حمدي ع ف " 23 سنة مصاب بطلق خرطوش بالظهر والفخذ اليمنى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين قيام زوج يدعي "محمد" بإرتكاب الواقعة نظرا لوجود مشاكل أسرية بينه وبين زوجته فقام بإحضار سلاح ناري وقام بإطلاق اعيرة نارية تجاه زوجته مما أدي الي مصرعها فيما أصيب شقيقها وقام بتسليم نفسه والسلاح الي مركز شرطة منيا القمح وتم التحفظ علي المتهم والسلاح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة أعيرة نارية الرعاية الصحية الشرقية الصحية اللازمة النيابة العامة بمحافظة الشرقية بالشرقية تحرير محضر

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