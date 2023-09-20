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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة وفاة عامل بعد قيامه بإلقاء مياه النار على ابنيه بمنطقة منشأة ناصر بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

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عامل يلقي مياه النار على ابنيه

حيث قررت النيابة العامة في القاهرة، تشريح جثمان المتوفي والتصريح بالدفن عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن المتهم عامل في إحدى الورش ونشبت بينه وبين زوجته خلافات زوجية تطورت إلى مشادة قام على أثرها بإلقاء مياه النار على ابنيه، حيث تبين أن الزوجة اقامت دعوى خلع ضد زوجها فقرر الانتقام منها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع شخص وإصابة ابنيه في منطقة منشأة ناصر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي باشرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور على جثمان عامل متوفي، وبجواره ابنيه مصابين بحروق شديدة جراء إلقاء مياه نار عليهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة، حيث شرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن زوجة المتهم أقامت ضده دعوى خلع وأخرى للحصول على نفقة، مما جعله يتشاجر معها ثم قام بسكب مياه النار على ابنيه انتقاما منها.

القاهرة مديرية امن القاهرة منشأة ناصر أخبار الحوادث دعوى خلع

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