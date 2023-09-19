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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخلص من ابن عشيقته.. القصة الكاملة لجريمة جامع القمامة في الجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

واقعة مأساوية سطرتها طرقات منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث أقدم جامع قمامة على إنهاء حياة ابن عشيقته ونقله على عربة كارو إلى مكان بشارع اللبيني للتخلص منه بعدما قام بوضع الجثمان داخل جوال.

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القصة الكاملة لـ جريمة جامع الخردة في الجيزة

تفاصيل هذه الواقعة بدأت قبل شهور، فقد نشبت علاقة غير شرعية بين سيدة وجامع قمامة، واستمر الحرام بينهما أيام وليالي، استغلت السيدة فيها خروج ابنها البالغ من العمر 14 عاما من المنزل وعدم تواجده لاستقبال جامع القمامة «عشيقها» وإقامة السهرات الحمراء معه وصولا إلى استكمال هذه العلاقة المحرمة.

لم يكن حينها ذلك الشاب البالغ من العمر 14 عاما غير واعي بما تقوم به والدته، وعلاقتها بذلك الرجل - جامع القمامة - والذي يتردد عليها بين الحين والآخر، حتى حان ذلك اليوم الذي سطر رحيل الشاب على يد جامع القمامة أثر مشاجرة بينهما، فقد جهز جامع القمامة حاله وأخذ نجله على عربة كارو وتوجه إلى عشيقته في الهرم غرب الجيزة.

ما أن وصل جامع القمامة أمام منزل السيدة، حتى طرق باب الشقة فخرج له ابنها المجني عليها، وسأله عن والدته بصورة حملت الارتباك ويرد ذلك الشاب قائلا - مش موجودة في البيت عايز ايه - وأشار له جامع القمامة أنه سيعود مرة أخرى، إلا أن الشاب استوقفه ونشبت بينهما مشادة كلامية بعدما سأله الشاب عن سبب تردده على المنزل كثيرا.

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وبدأت الأصوات ترتفع فلم يجد جامع القمامة أمامه سوى أن يلتقط قطعة حديدية من الأرض ويضرب بها الشاب على رأسه حتى تهشمت، معتقدا أنه فقد الوعي، وما أن تأكد بوفاته رفعه داخل شوال ووضعه على العربة الكارو واصطحبه إلى شارع اللبيني في الجيزة، واستعان بنجله لإلقاء الجوال، إلا أن القدر كان قد سطر فصول أخرى لهذه الواقعة.

ما أن دبت قدم جامع القمامة شارع اللبيني، الساعة 12 ظهرا شاهده أحد الأشخاص أثناء محاولة إلقاء الشوال في الشارع وشاهد رأس الشاب تخرج منه، فقام بإستدعاء المارة وما أن شعر جامع القمامة حتى فر هاربا تاركا ابنه البالغ من العمر 11 عاما، فأمسك به الأهالي وباستجوابه انكر معرفته وقرر بأن والده طلب منه مساعدته لإلقاء الجوال.

تفاصيل جريمة عشيق الأم في الجيزة

القصة ضمت تفاصيل مأساوية أكثر بكثير، فقد عادت الأم التي تربطها علاقة غير شرعية مع المتهم إلى المنزل ولم تعثر على ابنها، إلا أنها شاهدت الدماء في المنزل وعلمت أن ابنها قد أصيب، إلا أنها علمت بأنه توفى، حيث علمت من الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة جامع قمامة أرشد عنه ابنه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثمان شاب في شارع اللبيني بالهرم، وعلى الفور إنتقلت اجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان شاب بالغ من العمر 14 عاما، وايضا ضبط الأهالي لـ صغير عمره 11 عاما، قرروا بأنه نجل المتهم.

وتبين من التحريات أن المتهم على علاقة غير شرعية بـ والدة المجني عليها، وقام بالحضور إلى السيدة ولم يجدها، وحينما سأله نجلها عن سبب تواجده نشبت مشاجرة بينهما، وقام بالتعدي عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم وضعه على عربة كارو وتحرك به من الهرم إلى كفر غطاطي حتى منطقة اللبيني والقى الشوال أمام مدرسة وتم ضبط المتهم.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات وقررت حبس المتهم ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه على ذمة القضية.

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