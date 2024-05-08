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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

وفاة والدة الفنان
وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، منذ قليل وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز».

موعد جنازة والدة كريم عبد العزيز 

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

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رسالة السقا لصديقه كريم عبد العزيز 

ونشر أحمد السقا تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا: قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض  ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات  وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى …عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك  ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد   كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة  دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.٠

كريم عبدالعزيز سهير عبدالعزيز موعد جنازة والدة كريم عبد العزيز

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