عبد الرحيم كمال يرد .. لماذا اختار اللهجة العامية في "الحشاشين"

تعرض مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، والذي عرض في سباق رمضان 2024 لانتقادات عديدة، و اثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي طوال الشهر الكريم .

و كانت اغلب التساؤلات والانتقادات التي توجه للمسلسل بسبب اعتماد صناعه على اللهجة العامية في صياغة الحوار بدلا من اللغة العربية الفصحي .

وردا على هذه الانتقادات تحدث المؤلف عبدالرحيم كمال، عن اسباب استخدام اللغة العامية بدلا من اللغة العربية الفصحي في الحوار .

و كشف لأول مرة عن اسباب الاعتماد علي اللغة العامية و دورها في نشر رسالة المسلسل و نجاح العمل الفني .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل استخدام اللغة العامية في مسلسل الحشاشين وانتقادات الجماهير ورد المؤلف عليها .