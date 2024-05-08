كريم عبد العزيز وعماد زيادة أبرز الحضور لعزاء والد زوجة تامر مرسي

حرص النجوم كريم عبد العزيز، ومصطفى شعبان وعماد زيادة على تقديم واجب العزاء للمنتج تامر مرسي في وفاة والد زوجته البرلماني الراحل عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

كما حرص على الحضور، طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبق وحرمه الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة والمستشار القانوني مصطفي حيزه والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس الشيوخ .

وتوفي النائب عبد الخالق عياد حما المنتج تامر مرسي خارج مصر يوم الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه عقب وصوله من سويسرا ، بعد أن قدم خلال مسيرة حياته للوطن إسهامات كبيرة من خلال خبراته وتوليه مناصب قيادية كبرى في قطاع البترول.