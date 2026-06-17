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انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا بعد ارتفاعات طالت الدواجن بعد انتهاء موسم عيد الأضحي ، ليسجل سعر الكيلو بالمزرعة حوالي 62 جنيهًا بعدما وصل لسعر 75 جنيهًا أى انخفضت  13جنيهًا خلال يومين .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   62جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  65 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 75 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 52 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيهًا بعد ما كان سعرها 102 جنيه وتصل للمستهلك 100جنيه.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  130جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  250 لـ 160 و 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60 لـ 80 جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 65 جملة لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهاً جملة لتباع للمستهلك بنحو 80جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.


من جانبه أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن في السوق المصرية تخضع بشكل مباشر لقواعد العرض والطلب، شأنها شأن مختلف السلع الغذائية، موضحًا أن زيادة الطلب تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن زيادة المعروض أو تراجع معدلات الاستهلاك ينعكس على السوق في صورة انخفاضات سعرية.


وفرة إنتاجية الدواجن

وأوضح الزيني خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن قطاع الدواجن شهد خلال الأشهر الماضية وفرة ملحوظة في الإنتاج، نتيجة التوسع في دورات التربية وزيادة أعداد القطعان، إلى جانب تحسن أوضاع الأعلاف وتوافر مستلزمات الإنتاج بصورة أفضل مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار لفترات متتالية.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الصناعة تعد واحدة من أهمجج القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية في مصر، لما تمثله من دور محوري في توفير البروتين الحيواني للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القطاع يوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تتجاوز استثماراته 100 مليار جنيه.

وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، بفضل التوسع في الاستثمارات والإجراءات الداعمة للإنتاج المحلي، الأمر الذي ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استقرار السوق.

صناعة الدواجن

وأكد الزيني أن صناعة الدواجن المصرية تنتج سنويًا مئات الملايين من الدواجن ومليارات البيضات، ما يجعلها أحد أهم القطاعات الداعمة للأمن الغذائي، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الدواجن باعتبارها المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني منخفض التكلفة
.
ورغم التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، أوضح الزيني أن المنتجين ما زالوا يواجهون عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج، وأسعار الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التغيرات الموسمية في معدلات الاستهلاك التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لضمان استقرار السوق واستمرار تحقيق عوائد عادلة للمنتجين وأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن دعم الدولة للقطاع خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو جيدة.

أسعار الدواجن عيد الأضحي أسعار الدواجن البيضاء المزرعة البيض

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