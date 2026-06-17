الأمم المتحدة: انخفاض تبادل إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء انخفاضاً ملحوظاً في تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى العنف وتبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مقارنةً بنهاية الأسبوع، مشيدةً بالاتفاق الأمريكي الإيراني باعتباره ذا أثر إيجابي على الوضع في لبنان.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سجلت 38 انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، بانخفاض عن 83 انتهاكاً يوم الأحد، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

كما انخفض عدد المقذوفات التي أُطلقت عبر الحدود بشكل ملحوظ إلى 174 مقذوفاً يوم الاثنين، بعد أن كان 705 مقذوفات يوم الأحد.

وأكدت اليونيفيل أن الغالبية العظمى من هذه المقذوفات أُطلقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دوجاريك، نقلاً عن السلطات اللبنانية، أن عدد النازحين المقيمين في مراكز الإيواء انخفض بنحو 10 آلاف شخص خلال الأيام الأربعة الماضية.

أشار دوجاريك إلى أنه "على الرغم من انخفاض حدة العنف منذ يوم الأحد، إلا أن التقارير لا تزال ترد عن وقوع حوادث في جنوب لبنان، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة السكان على تفقد منازلهم أو التنقل".