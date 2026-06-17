انفراجة في «المثلث الذهبي»| قرارات مهمة لمحافظ البحر الأحمر: تطوير طرق وتحول رقمي وتسهيلات للمواطنين

في لقاء اتسم بالصراحة والمصارحة مع الصحفيين، عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعه الدوري بحضور مدير مكتبه، حيث استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء علي رضا، تقديرًا لمسيرته وعطائه.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز الملفات التي تعمل عليها المحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت دراسة دقيقة لمشكلات المواطنين واحتياجات المدن المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية لحلها، وفي مقدمتها ملفات الإسكان، والنظافة، وتسعير الأراضي.

وأعلن المحافظ عن انفراجة مرتقبة في ملف "المثلث الذهبي"، موضحًا أن المحافظة تنتظر قريبًا السماح لها بالتعامل على أراضي مدينتي سفاجا والقصير، وهو ما من شأنه فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار ودعم المشروعات الاقتصادية بالمنطقة.

وفي خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين، كشف المحافظ عن تخفيض مقدم التعاقد الخاص بتقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من استكمال ملفات التقنين.

كما أكد أن المحافظة تمضي بخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة الخدمات الحكومية، بما يضمن سرعة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار خطة تعظيم الموارد، أوضح المحافظ أن المحافظة تستهدف زيادة مواردها الذاتية، بما ينعكس إيجابيًا على حجم الموازنة وقدرتها على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وكشف المحافظ عن تقدم كبير في ملف التخطيط العمراني، حيث تم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من المدن، إلى جانب إدراج مدن الغردقة وحلايب وعدد من القرى الأخرى لاستكمال مخططاتها التفصيلية، بما يحقق التنمية العمرانية المنظمة ويواكب خطط التوسع المستقبلية.

وفيما يتعلق بملف الطرق، أعلن المحافظ عن تخصيص أراضٍ في مدينتي الغردقة والقصير لإقامة خلاطات أسفلت حديثة، بهدف تسريع أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتنفيذ مشروع طريق ساحلي جديد يمتد بطول البحر الأحمر، بما يعزز حركة النقل والتنمية بين المدن.

كما تتواصل جهود استكمال مشروعات البنية التحتية بمختلف مدن المحافظة، بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بميناء سفاجا، ومشروع تطوير طريق برنيس – أسوان، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها أرض الاستاد، وأوضاع الصيادين، والوحدات السكنية المخصصة للأرامل والمطلقات، ومحرقة مستشفى الحميات، ونقل الورش.

وأكد المحافظ أن نجاح خطط التنمية يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بحجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

واختتم المحافظ اللقاء بالإعلان عن افتتاح مكتب التوثيق الجديد بديوان عام المحافظة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية، في خطوة تستهدف تسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.