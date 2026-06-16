قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة
قدم الآن .. فرص عمل للشباب براتب 10 آلاف جنيه
بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة
برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
أجمل 10 أنهار في العالم.. نهر النيل ابرزها
الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة
في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط
الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: الواعظ

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

في كل مكان تقريبا ستجد هذه الشخصية، شخصية الواعظ الذي لا يمل من اعطاء الدروس والنصائح للناس. يراقب تصرفات الجميع ويحلل اخطاءهم ويقدم نفسه على انه صاحب الحكمة والخبرة والرؤية الصحيحة. لا يترك موقفا الا وكان له فيه رأي، ولا يسمع مشكلة الا وكان لديه حل جاهز لها. لكنه في الحقيقة ابعد ما يكون عن الصورة التي يحاول رسمها لنفسه.

الواعظ لا يعيش على مبدأ ثابت، بل يتغير حسب المكان والاشخاص والمصلحة. تراه اليوم يتحدث عن قيمة معينة وكأنها خط احمر لا يمكن تجاوزه، ثم تراه غدا يتخلى عنها بسهولة عندما تتعارض مع رغباته. يتلون مثل الحرباء، ويبدل مواقفه كما يبدل كلماته، لكنه يصر دائما على الظهور في صورة الرجل الحكيم الذي لا يخطئ.

اذا جلست معه سمعته يتحدث عن الصدق، لكنه لا يجد حرجا في تحريف الحقائق عندما تخدمه. يتكلم عن الوفاء بينما ينسى كل من وقفوا بجانبه عند اول فرصة تحقق له منفعة. يدعو الى الاحترام وهو اول من يجرح الناس بكلمة او يقلل من شأنهم خلف ظهورهم. يظهر الحب في وجهك، لكن افعاله تقول شيئا مختلفا تماما.

ومن اخطر ما يميز هذه الشخصية انها تمتلك اجابة لكل شيء. لا يعترف بخطأ ولا يقبل نقدا. مهما واجهته بحقيقة واضحة سيجد مبررا جاهزا. ومهما كشفت تناقضا في كلامه سيحاول تحويل الحديث الى موضوع اخر. لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن الانتصار في النقاش. يريد دائما ان يكون على حق حتى لو كان يعلم في داخله انه مخطئ.

الواعظ يعيش على الكلمات اكثر مما يعيش على الافعال. يرفع شعارات كبيرة عن الاخلاق والمبادئ لكنه لا يطبق منها الا ما يناسبه. يتحدث عن العدل عندما يكون مظلوما، وينساه عندما يكون هو صاحب القوة. يطالب الناس بالتسامح عندما يخطئون في حقه، لكنه لا يسامح بسهولة اذا اخطأ احد في حقه. يرى الدنيا بمعيارين، واحد لنفسه وواحد لبقية الناس.

والغريب ان بعض الناس قد تنخدع به لفترة. اسلوبه قوي وكلامه منمق وثقته بنفسه كبيرة. لكنه مع الوقت ينكشف. فالكلمات مهما كانت جميلة لا تستطيع ان تخفي الحقيقة الى الابد. والناس قد تصدق الكلام مرة، لكنها تصدق الافعال دائما. ومع تكرار المواقف يظهر الفرق بين من يتحدث عن المبادئ ومن يعيش بها.

الحياة علمتنا ان اكثر الناس حديثا عن الكمال ليسوا بالضرورة الاقرب اليه. وان اكثر من يوزعون النصائح قد يكونون اكثر الناس احتياجا لها. فالانسان الحقيقي لا يشغل وقته كله بمراقبة اخطاء الاخرين، بل ينشغل اولا باصلاح نفسه. ولا يحرص على الظهور في صورة الواعظ بقدر ما يحرص على ان يكون قدوة بالفعل.

وفي النهاية يبقى الواعظ مجرد صوت مرتفع اذا لم تدعمه الافعال. فالمواقف هي التي تكشف المعادن، والايام هي التي تفضح الاقنعة. اما الانسان الصادق فلا يحتاج الى ان يخبر الناس كل يوم بفضائله، لان تصرفاته تتحدث عنه في كل وقت، وتقول ما تعجز عنه آلاف الكلمات.

الواعظ النصائح الحكمة الرؤية الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

احتفالية الأزهر بالعام الهجري الجديد

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد 1448هـ

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكرم وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: ملتقى الفكر الإسلامي الدولي لوزارة الأوقاف يؤكد مكانة مصر الدينية

بالصور

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد