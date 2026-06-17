العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين المستحقين للدعم من خلال بطاقة التموين ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الدولة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن أم تي أي، أن قيمة دعم الخبز ستضاف إلى بطاقة التموين بحيث يحصل المواطن على مقابل نقدي يعادل قيمة حصته اليومية من الخبز المدعم مع استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة المجهزة بماكينات صرف الخبز.



وأوضح “غراب” أن الفرد المستحق للدعم سيحصل على قيمة تعادل 5 أرغفة يوميًا بما يوازي نحو 7 جنيهات ونصف في اليوم بينما تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على ما يقرب من 30 جنيهًا يوميًا بما يعادل نحو 900 جنيه شهريًا تضاف إلى البطاقة التموينية.



وأشار إلى أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط بهذه القيمة بل يمكنه استخدام المبلغ المضاف على البطاقة في شراء السلع التموينية الأخرى وفق احتياجاته مؤكدًا أن المستفيد سيكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو شراء سلع أخرى.

صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة



وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن صرف الخبز سيستمر من خلال المخابز المدعمة المرتبطة بمنظومة البطاقات الحالية لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الرغيف المدعم بينما يتم تحويل مستحقات المخابز إلكترونيًا ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي.