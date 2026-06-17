رئيس الوزراء الكندي: الاتفاق الأمريكي الإيراني يُغير قواعد اللعبة

صرّح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، لشبكة CNN أمس الثلاثاء، بأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، التي أنهت الحرب، تُعدّ "مُغيّرة لقواعد اللعبة"، مُتعهداً بدعم بلاده لتنفيذ الاتفاق.

وقال كارني لكايتلان كولينز من CNN في مقابلة حصرية على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا: "نحن سعداء للغاية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. فهو يُرسي الأساس لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وإعادة دمج اقتصادات المنطقة تدريجياً، وحل الأزمة اللبنانية التي ناقشناها اليوم. لذا، فهو اتفاق إيجابي".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أنه اطلع على الاتفاق، الذي أبقته إدارة ترامب طي الكتمان، لكنها تعهدت بنشره قبيل مراسم التوقيع الرسمي يوم الجمعة في سويسرا.

وقال إنه "مؤيد تمامًا" للاتفاق، "كما هو حال جميع المشاركين" في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في فرنسا.

وتُعدّ تصريحات كارني من أوائل التقييمات للاتفاق من شخص غير مشارك بشكل مباشر في المفاوضات.

وأوضح أن الاتفاق ينص على "وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا"، مُحددًا "سلسلة من الشروط وما سيحدث عند الوفاء بها".

كما أقرّ بوجود "حافز مالي كبير" لإيران للوفاء بالتزاماتها واتخاذ خطوات ملموسة خلال الشهرين المقبلين، بما في ذلك السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، والمساعدة في إزالة الألغام، والتفاوض بشأن إزالة مخزونات اليورانيوم المخصب.

ونفى “ترامب” أن تدفع الولايات المتحدة لإيران مقابل اليورانيوم المخصب، مُصرًا ليلة الاثنين على منصة "تروث سوشيال": "إن قصة دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة، نشرها الديمقراطيون!".

لكن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي شارك في المفاوضات ومن المتوقع حضوره في سويسرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي على الاتفاقية، أقرّ في مقابلة مع شبكة سي بي إس بأن الإيرانيين "قد يحصلون" على تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار إذا التزموا ببنود الاتفاق. وأوضح أن هذا التمويل سيُقدم من دول الخليج العربي.