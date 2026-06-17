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صدمة في تل أبيب.. واشنطن تُخفي عن إسرائيل نص الاتفاق مع إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في تل أبيب.. واشنطن تُخفي عن إسرائيل نص الاتفاق مع إيران

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
ناصر السيد

كشف مسئول إسرائيلي عن مفاجأة بشأن إطلاع تل أبيب على نص الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أنهى الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك.

واشنطن تخفي عن إسرائيل نص الاتفاق مع إيران

وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران، لم يُنشر نصه بعد، مما أدى إلى توترات داخلية ودولية.

وصرح مصدر إسرائيلي لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على النص.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تنشر النص لأن المسؤولين بحاجة إلى "ترتيب الأمور بالشكل الصحيح"، مضيفا : "هناك حساسيات في العالم العربي والإسلامي نحاول مراعاتها".

بالإضافة إلى ذلك، بدا فانس في مقابلة مع شبكة CBS يوم الاثنين وكأنه يؤكد ضمنيًا إمكانية منح إيران "حق الوصول" إلى صندوق إعادة إعمار بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار.

في سياق متصل، أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية مشاركون مباشرة في المفاوضات بأن فريق الأمن القومي لترامب كان يجتمع بشكل شبه يومي لمناقشة اتفاق متطور لإنهاء الحرب مع إيران، وسط مخاوف لدى الكثيرين من عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.

أزمة داخل إدارة ترامب بسبب اتفاق إيران

وقال مسئولٌ إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، ووزير الدفاع، بيت هيجسيث، كانا من بين "الأكثر تشاؤماً" بشأن التزام الإيرانيين بتقديم تنازلات جوهرية في برنامجهم النووي، حتى لو وافقوا على التفاوض بشأن هذه المسألة. 

وأضاف المسؤولون أن جميع كبار المسؤولين تقريباً، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبدوا تحفظات جدية. 

وفي نهاية المطاف، توصلوا إلى توافقٍ قاده ترامب: "نريد إنهاء هذا الأمر"، كما صرّح مسؤولٌ في الإدارة الأمريكية مشاركٌ مباشرةً في المحادثات لشبكة CNN.

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