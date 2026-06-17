رغم الاتفاق مع أمريكا.. الحرس الثوري الإيراني يواصل إطلاق المسيرات على مضيق هرمز

واصلت إيران إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيّرة باتجاه السفن التجارية في مضيق هرمز منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة NBC نقلاً عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق طائرات مسيّرة تمكنت الولايات المتحدة من اعتراضها قبل أن تُهدد السفن التجارية والعسكرية وأفراد طواقمها في المنطقة.

وبحسب التقرير، أطلق الحرس الثوري طائرات مسيّرة كل ليلة منذ توقيع مذكرة التفاهم إلكترونياً يوم الأحد.

وفي سياق متصل، خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية مؤخرًا إلى أن إيران باتت قادرة فعليًا على إغلاق مضيق هرمز متى شاءت، ما يعني أن النظام الإيراني قد اكتسب قدرة جديدة وقوية على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي نتيجة للحرب، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على النتائج.

وبغض النظر عن الاتفاق الإطاري المقرّر توقيعه رسميًا يوم الجمعة لفتح مضيق هرمز تمهيدًا للمفاوضات النووية، فقد أثبتت إيران قدرتها على إغلاق المضيق خلال النزاع الحالي، وتشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى إمكانية تكرار ذلك.

وقال أحد المصادر المطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية لشبكة CNN: "لقد منحنا إيران الآن سيطرة فعلية على المضيق - سلاح أقوى من أي سلاح نووي"، مؤكدًا كيف غيّرت الحرب بشكل جذري تفكير طهران بشأن استخدام تكتيكات مماثلة في المستقبل.

