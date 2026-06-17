قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة صادمة.. أغلب النساء ليس لديهن علم بعوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
خبير لوائح رياضية يُحذّر «فتوح» ومروان عطية قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم 2026
سمير كمونة: حسام حسن نجح «تكتيكيًا» أمام بلجيكا.. ومُتفائل بمشوار مصر في كأس العالم 2026
الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع.. اليوم
بعد رفع الحصار الأمريكي.. إيران تصدر أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين
قادة مجموعة السبع يلتزمون بدعم أوكرانيا.. وتشديد العقوبات على روسيا
إزالة الألغام.. البيت الأبيض يكشف شرطاً صادماً بشأن «المهمة المستحيلة» في مضيق هرمز
صدمة في تل أبيب.. واشنطن تُخفي عن إسرائيل نص الاتفاق مع إيران
الخبير التركي «ميتين توكات»: مدافع بلجيكا استحق الطرد أمام مصر
مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة
«مبابي» يكتب التاريخ ويصبح الهداف التاريخي لفرنسا.. ويتصدّر المشهد عالميًا في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة مجموعة السبع يلتزمون بدعم أوكرانيا.. وتشديد العقوبات على روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع
القسم الخارجي

أعلن قادة مجموعة السبع "دعمهم الثابت لأوكرانيا"، بما في ذلك موافقتهم على زيادة تقديم مساعدات الدفاع الجوي لكييف وتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا - وهي التزامات جديرة بالذكر وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان القادة بشأن القضايا الجيوسياسية، الصادر عن قصر الإليزيه، التزامهم بتشديد العقوبات على روسيا، "بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعي النفط والغاز"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

ويتابع البيان: "نعتبر هذه اللحظة مناسبة لاتخاذ إجراءات إضافية، حيث أبرم الرئيس ترامب اتفاقًا ندعمه لإعادة فتح مضيق هرمز".

وبشأن إيران، قال القادة إنهم "يدعمون" الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران و"مستعدون للمساهمة في تنفيذه"، داعين إلى "اتفاق دبلوماسي قوي وشامل لاحق".

كما أعرب القادة عن دعمهم لجهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار". 

وفي غزة، أعلنوا عزمهم على تكثيف الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، صرّح القادة بمعارضتهم "لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، لا سيما بالقوة أو الإكراه، في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وعبر مضيق تايوان".

قادة مجموعة السبع دعم أوكرانيا شديد العقوبات على روسيا العقوبات على روسيا مجموعة السبع الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. ارتفاع سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

الدولار

عقب هبوطه.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بالصور

دراسة صادمة.. أغلب النساء ليس لديهن علم بعوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

شاي الزنجبيل ما بين الأضرار والفوائد .. وممنوع على هؤلاء تناوله

مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن

هل طبق السلطة يُسبّب مشاكل القولون؟.. طبيب يوضح حقيقة عدم هضم الجسم للخضراوات

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد