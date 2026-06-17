قادة مجموعة السبع يلتزمون بدعم أوكرانيا.. وتشديد العقوبات على روسيا

أعلن قادة مجموعة السبع "دعمهم الثابت لأوكرانيا"، بما في ذلك موافقتهم على زيادة تقديم مساعدات الدفاع الجوي لكييف وتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا - وهي التزامات جديرة بالذكر وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر بيان القادة بشأن القضايا الجيوسياسية، الصادر عن قصر الإليزيه، التزامهم بتشديد العقوبات على روسيا، "بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعي النفط والغاز"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

ويتابع البيان: "نعتبر هذه اللحظة مناسبة لاتخاذ إجراءات إضافية، حيث أبرم الرئيس ترامب اتفاقًا ندعمه لإعادة فتح مضيق هرمز".

وبشأن إيران، قال القادة إنهم "يدعمون" الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران و"مستعدون للمساهمة في تنفيذه"، داعين إلى "اتفاق دبلوماسي قوي وشامل لاحق".

كما أعرب القادة عن دعمهم لجهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار".

وفي غزة، أعلنوا عزمهم على تكثيف الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، صرّح القادة بمعارضتهم "لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، لا سيما بالقوة أو الإكراه، في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وعبر مضيق تايوان".