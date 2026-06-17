البيت الأبيض في دائرة الخطر .. إحباط مؤامرة مروّعة لضرب بطولة UFC

أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مؤامرةً مزعومةً لمهاجمة فعالية بطولة القتال النهائي (UFC) التي أُقيمت يوم الأحد في البيت الأبيض، وألقى القبض على خمسة أشخاص على الأقل من مختلف أنحاء البلاد.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في بيان: "في العاشر من يونيو، علم مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا في إنفاذ القانون بوجود تهديد محتمل لفعالية UFC America 250 في واشنطن العاصمة، تورط فيه أفراد من خارج منطقة العاصمة الوطنية. وبفضل التحرك السريع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا ووزارة العدل في عملية مشتركة بين عدة ولايات، تم القبض على عدد من الأفراد، وحُطمت الهجمات التي كان يُزعم أنها مُخطط لها".

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على خمسة أشخاص لصلتهم بالهجوم المُحتمل، وكانوا مُسلحين بآلاف الطلقات النارية، وبنادق AR-15، ومعدات تكتيكية، وأجهزة لاسلكية، ومؤشرات ليزر. وكان لديهم خطط مُفصّلة لنوع الهجوم الذي كانوا ينوون تنفيذه، ومكانه، وزمانه، وكيفية تنفيذه.

وفي إفادة نُشرت أمس الثلاثاء، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تفاصيل خطة المهاجمين المزعومين لاستهداف نزال بطولة UFC باستخدام طائرات مسيّرة مُحمّلة بالمتفجرات وقناصة لإطلاق النار على الحشود المنسحبة. ووفقًا للإفادة، شارك تسعة عشر شخصًا في محادثة لمناقشة المؤامرة المزعومة.

ومن بين المقبوض عليهم تايسن بروبر، البالغ من العمر 19 عامًا وقد أُلقي القبض عليه في ولاية أوهايو ووُجهت إليه تهمة الشروع في القتل وعدة انتهاكات تتعلق بالأسلحة النارية، بعد اعترافه للمحققين بمساعدته في التخطيط للهجوم، بحسب الإفادة.