الجيش العراقي: حصر السلاح «مطلب شعبي» ولا رجعة فيه

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان، أن حصر السلاح مطلب شعبي ولا رجعة فيه، مشيرا إلى المضي قدمًا في خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأعلن النعمان، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يتابع دمج التشكيلات وتسليم الأسلحة، منوها إلى أن المزيد من الفصائل ستسلم سلاحها الفترة المقبلة، والجميع سيخضع لسلطة القانون في ملف حصر السلاح.

وأشار المتحدث بإسم الجيش العراقي، إلى أنه لم يعد هناك مبرر لوجود الفصائل بعد الاستقرار الأمني، والمرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وإعادة العراق لمحيطه.

وقال إن الجيش العراقي سيدعم توجهات الحكومة وقراراتها في ملف حصر السلاح، والقرار الأمني سيبقى عراقيا خالصا بلا أي تدخل خارجي.