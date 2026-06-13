العراق تعتقل أبرز الكوادر المالية لـ داعش في الأنبار

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت، اليوم السبت، عن الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية، أنه "في عملية أمنية خاطفة واستباقية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وامن فرقة المشاة السابعة بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، من الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية شديدة الدقة، أدت إلى اعتقال الإرهابي المدعو (أبو مصعب)، المسؤول الأول عن توزيع ما تُعرف بالكفالات أي (المستحقات المالية والدعم) للعناصر الإرهابية وعوائلهم ضمن قاطع ما تسمى (ولاية الفرات)".

وأِشار إلى، أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية: "استمرار عملياتها الاستباقية لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".