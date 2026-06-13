قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المتحفية ومعرض الحرف اليدوية في رشيد بالبحيرة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
تصاعد التوتر.. السويد تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق
إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا
بسبب فيديو على “تيك توك”.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس كروان مشاكل سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه
بالمساحات والأنشطة والرابط | طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة
الضرائب تعرض استراتيجية التحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على الرقمنة
الاتحاد الأوروبي يصوت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح
إسرائيل تشعل الجنوب اللبناني.. الإحتلال يقصف أكثر من 70 موقعًا لحزب الله خلال 24 ساعة
انتحال صفة الطبيب.. خطر يهدد صحة المواطنين وجهود مكثفة لمواجهة المخالفين
الإصلاح بين المتخاصمين.. لماذا جعله الإسلام من أفضل الأعمال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق تعتقل أبرز الكوادر المالية لـ داعش في الأنبار

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت، اليوم السبت، عن الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للمديرية، أنه "في عملية أمنية خاطفة واستباقية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وامن فرقة المشاة السابعة بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، من الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية شديدة الدقة، أدت إلى اعتقال الإرهابي المدعو (أبو مصعب)، المسؤول الأول عن توزيع ما تُعرف بالكفالات أي (المستحقات المالية والدعم) للعناصر الإرهابية وعوائلهم ضمن قاطع ما تسمى (ولاية الفرات)".

وأِشار إلى، أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية: "استمرار عملياتها الاستباقية لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

داعش محافظة الأنبار الاستخبارات العسكرية العراقية أبو مصعب ولاية الفرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

حكم مباراة مصر وبلجيكا

تاريخه مثير للجدل .. من هو حكم معركة مصر مع بلجيكا في مونديال 2026؟

ميتا

تسجيل الخروج تلقائيا.. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر

شاكيرا

ليلة لاتينية أسطورية.. شاكيرا تتصدر الترند بسبب كأس العالم 2026| إيه الحكاية

بالصور

رزان جمال: “أسد” خطوة مهمة فى مسيرتي الفنية.. ودرس اللهجة المصرية بسبب الفيلم.. حوار

رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد