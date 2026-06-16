ترامب يدعو رئيس حكومة العراق إلى زيارة واشنطن في منتصف يوليو المقبل

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى زيارة البيت الأبيض في منتصف يوليو المقبل، وذلك وفق ما نقله المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم باراك خلال لقائه الزيدي.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، التزام حكومتي البلدين بتعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنافع؛ بما يحقق تطلعات العراقيين إلى مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، ويوفر فوائد ملموسة للشعبين العراقي والأمريكي.

وبحث الزيدي وباراك رؤية مشتركة لمستقبل العراق تقوم على بناء دولة خالية من الإرهاب، وتنفيذ الخطط الرامية إلى نزع سلاح جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة وحلها بشكل كامل، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية؛ بما يعزز سيادة العراق ويحول دون استخدام أراضيه لتهديد السلم الإقليمي.

وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع في استكمال هذه الجهود.

وأكد رئيس الوزراء العراقي التزام بلاده بتعميق العلاقات التجارية و الاستثمارية مع الولايات المتحدة، فيما رحب باراك بهذا التوجه.

وأكدت بغداد وواشنطن أيضا أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي موحد يتمتع بالسيادة، ويرتكز إلى مؤسسات دستورية قوية، مع ضمان المساواة الكاملة بين جميع المواطنين؛ بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وازدهارها.