ميسي يفك شفرة الجزائر .. الأرجنتين تتقدّم بهدف عالمي في كأس العالم 2026

نجح الأسطورة ليونيل ميسي في منح منتخب الأرجنتين التقدّم بهدف دون رد أمام الجزائر، خلال المباراة الجارية بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة من الجانبين، بعد ما سجل ميسي هدفًا مبكرًا للأرجنتين في الدقيقة الخامسة، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، فيما رد المنتخب الجزائري سريعًا بهدف عن طريق فارس شايبي في الدقيقة الثامنة، لكن تقنية الفيديو تدخلت أيضًا وألغت الهدف بسبب التسلل.

وبعد تبادل الصدمات بين المنتخبين، فرض بطل العالم سيطرته تدريجيًا على مجريات اللعب، حتى جاءت الدقيقة 17 التي شهدت لقطة استثنائية من قائد التانجو.

واستلم ميسي الكرة في الثلث الهجومي، قبل أن ينطلق بمجهود فردي مميز ويتخلص من الرقابة الجزائرية، ثم أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الخضر، معلنًا الهدف الأول للأرجنتين وسط فرحة كبيرة من الجماهير الأرجنتينية.

ويحاول المنتخب الجزائري العودة سريعًا إلى المباراة مستفيدًا من التحركات الهجومية لفارس شايبي ومحمد الأمين عمورة وحاج موسى، بينما يواصل المنتخب الأرجنتيني الاعتماد على خبرة ميسي وتحركات لاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا لتعزيز تقدمه.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدّم الأرجنتين بهدف دون رد، في مباراة مفتوحة ومُثيرة بين حامل اللقب والمنتخب الجزائري العائد إلى المونديال بعد غياب طويل.