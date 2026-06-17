مصطفى أبوزهرة: شخصية منتخب مصر عادت مع حسام حسن ونطمح للتأهل للدور المقبل

أكد مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر تسير بشكل مميز، مشيرًا إلى حالة الانضباط والاستقرار التي يعيشها الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.

وقال “أبوزهرة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "كل شيء داخل المعسكر يسير بشكل رائع، وكانت هناك جولة حرة للاعبين مع وجود انضباط كامل، كما احتفلنا بعيد ميلاد محمد صلاح قائد المنتخب".

وأضاف: "كل فرد داخل منتخب مصر يعرف دوره جيدًا، والتعادل كان نتيجة مرضية بالنسبة لنا رغم أننا دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "شخصية منتخب مصر بدأت تعود مرة أخرى بفضل فكر حسام حسن والجهاز الفني، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد الذي نجح في توفير مباريات ودية قوية استعدادًا لكأس العالم".

وأوضح: "نجحنا في تنظيم مباريات ودية قوية، وفي الوقت نفسه حققنا عائدًا ماديًا للاتحاد، وهو ما يُعد استثمارًا لاسم مصر الكبير".

وأردف: "لدينا طموح وأمل في الفوز على إيران ونيوزيلندا والتأهل إلى الدور المقبل، فمنتخب مصر يستحق التواجد في المحافل الدولية وكأس العالم بشكل دائم ومستمر".

واختتم أبوزهرة تصريحاته قائلًا: "سعداء للغاية بالفان زون في العاصمة الإدارية، ونتابع الأمر باهتمام كبير، لأنها تقدم صورة جميلة لمصر وتعكس مدى تواجد ودعم الجماهير للمنتخب".