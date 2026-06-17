ناقد رياضي: الأخطاء الدفاعية مشكلة المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2026

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، بأداء المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “المنتخبات العربية كلها تقدر تعمل شكل كويس ونتائج كبيرة قدام كل المنتخبات الأوروبية.. ولكن بصراحة أبرز المشاكل هي الأخطاء الدفاعية”.

ويستعد المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا



يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.



بينما يواجه منتخب مصر نظيره إيران يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) الموافق 27 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا