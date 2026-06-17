«مبابي» يكتب التاريخ ويصبح الهداف التاريخي لفرنسا.. ويتصدّر المشهد عالميًا في المونديال

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت، بعد ما قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على السنغال في بطولة كأس العالم 2026، مسجلًا هدفين جديدين أضافهما إلى رصيده الدولي، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى.

وبهذه الثنائية، رفع مبابي عدد أهدافه مع المنتخب الفرنسي إلى 58 هدفًا، متفوقًا على المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو الذي سجل 57 هدفًا، لينفرد رسميًا بلقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا عبر كل العصور، في إنجاز يعكس حجم التأثير الكبير الذي يقدمه اللاعب مع “الديوك”.

ولم يتوقف التألق الفرنسي عند حدود الصدارة المحلية، حيث واصل مبابي كتابة اسمه في سجلات كأس العالم التاريخية، بعد ما رفع رصيده من الأهداف في المونديال إلى 14 هدفًا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، متساويًا مع الألماني الراحل جيرد مولر، ومتجاوزًا أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي وجاست فونتين.

وبات “مبابي” على بعد خطوات قليلة من الاقتراب من صدارة قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدّمها في النسخة الحالية من البطولة.

ويحتاج النجم الفرنسي إلى تسجيل هدفين إضافيين فقط لمعادلة البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفًا، وثلاثة أهداف للوصول إلى الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا، وهو رقم يبدو في متناول اللاعب مع استمرار تألقه في البطولة.

ويواصل “مبابي” فرض نفسه كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ليس فقط بفضل سرعته وقدراته التهديفية، ولكن أيضًا بقدرته على الحسم في المباريات الكبرى وقيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على الألقاب.