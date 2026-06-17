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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. «هالاند» يقود النرويج لتقدّم مُثير على العراق 2-1 في الشوط الأول

النرويج والعراق
النرويج والعراق

فرض النجم إرلينج هالاند نفسه بطلاً للشوط الأول من مواجهة العراق والنرويج، بعد ما قاد منتخب بلاده للتقدم بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة ضمن الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى حذراً متبادلاً بين المنتخبين، قبل أن ينجح المنتخب النرويجي في فرض سيطرته تدريجياً على مجريات اللعب بفضل تحركات الثلاثي الهجومي هالاند وسورلوث ونوسا، وسط محاولات عراقية للاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت أولى الضربات النرويجية في الدقيقة 29، عندما استغل إرلينج هالاند هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة في الشباك معلناً تقدم منتخب بلاده بهدف أول، ويؤكد خطورته المعتادة في المحافل الكبرى.

ورغم التأخر، لم يستسلم منتخب العراق ونجح في العودة سريعاً إلى أجواء المباراة، حيث كثف أسود الرافدين محاولاتهم الهجومية حتى جاءت الدقيقة 39 التي حملت هدف التعادل عن طريق المهاجم أيمن حسين، الذي استثمر هجمة عراقية مميزة ليهز الشباك ويشعل المدرجات العراقية.

ومنح هدف التعادل دفعة معنوية كبيرة للاعبي العراق الذين حاولوا إنهاء الشوط الأول متعادلين، إلا أن هالاند كان له رأي آخر، إذ عاد قبل نهاية الشوط بدقيقتين فقط ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 43، مستغلاً ارتباكاً دفاعياً داخل منطقة الجزاء، ليعيد التقدم للمنتخب النرويجي.

وشهد الشوط الأول صراعاً تكتيكياً قوياً بين المنتخبين، حيث اعتمد العراق على سرعة علي جاسم وعلي الحمادي في التحولات الهجومية، بينما استغل المنتخب النرويجي الفوارق الفردية والقدرات التهديفية الكبيرة لهالاند الذي كان كلمة السر في تفوق منتخب بلاده.

وبهذه النتيجة أنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، ليضع منتخب العراق أمام مهمة صعبة في الشوط الثاني إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات المجموعة.

ويأمل أسود الرافدين في العودة خلال النصف الثاني من اللقاء وتحقيق نتيجة تاريخية، بينما يسعى المنتخب النرويجي للحفاظ على تقدمه وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، خاصة بعد فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

هالاند العراق والنرويج المنتخب النرويجي منتخب العراق

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