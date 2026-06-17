«شبانة»: الحكم القضائي ضد هاني شكري «درس مهم» للجميع.. ويجب احترام المؤسسات الرياضية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن صدور حكم قضائي ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية سب جماهير النادي الأهلي، لا يعد أمرًا مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الواقعة تمثل خطأ يستوجب المحاسبة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الحكم ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، بسبب سب الأهلي وجماهيره، ليس صادمًا لأنه أخطأ".

وأضاف: "الشئون القانونية في النادي الأهلي وبعض الجماهير أصرت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هاني شكري".

وتابع: "كمال شعيب، محامي نادي الزمالك، أكد أن الحكم غيابي وهناك استئناف على القرار".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أتمنى عدم حدوث أي شيء لهاني شكري، لكن في النهاية يجب أن يكون هذا درس له وللجميع بأن مثل هذه التصرفات لا تصح أن تصدر من أعضاء مجالس إدارات الأندية".