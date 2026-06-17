رغم التهديدات .. واشنطن تعلن عن منح الأمم المتحدة أكثر من مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن منحها الأمم المتحدة أكثر من مليار دولار "لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية"، بعد تهديدات بوقف التمويل وتعهدات بالانسحاب من المنظمة.

وستقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتحويل الأموال إلى وكالتي الأمم المتحدة، اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، موضحةً أن هذه الأموال "مصممة لتجاوز آليات الميزانية المعتادة للأمم المتحدة".

وادعى بيان الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح "البيروقراطية الإنسانية المتضخمة في الأمم المتحدة"، وأوضح أن الولايات المتحدة من خلال هذه الميزانية "تحفز النظام على تبني الكفاءة والشفافية والمساءلة".

وستُستخدم أموال المساعدات، التي تشمل أكثر من 218 مليون دولار لليونيسف وأكثر من 800 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، لتوفير الغذاء والخدمات الصحية والصرف الصحي في حوالي 40 دولة، من بينها إثيوبيا وبورما وأوكرانيا.