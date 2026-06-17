رمضان السيد: منتخب مصر استحق الفوز على بلجيكا.. وإمام عاشور ومرموش أضاعا فرصًا مُحققة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق الفوز على منتخب بلجيكا، مشيرًا إلى أن الأداء العام للفريق كان جيدًا، وأن اللاعبين أضاعوا فرصًا محققة كانت كفيلة بحسم اللقاء.

وقال رمضان السيد، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدّمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "توقعت فوز منتخب مصر على بلجيكا بسبب الأداء، وكان الفريق قادرًا على تحقيق الانتصار، خاصة لو تعاون عمر مرموش مع إمام عاشور في كرتين مهمتين، حيث كان من الممكن أن تُسفر إحداهما على الأقل عن هدف".

وأضاف: "إبراهيم حسن كان يتحدث بشكل مستمر مع محمد هاني خلال التدريبات وينقل له خبراته، وهو ما انعكس على أدائه المميز خلال مباراة بلجيكا".

وتابع: "أداء منتخب مصر جاء ردًا قويًا على المشككين في اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل كأس العالم، كما أن إمام عاشور لاعب كبير وقدم مباراة قوية، إلى جانب مصطفى شوبير الذي يُعد من أفضل حراس المرمى".

وأشار إلى أن النادي الأهلي سيستفيد كثيرًا من تواجد حمزة عبد الكريم في برشلونة، لما سيكتسبه من خبرات خلال تلك التجربة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "زيكو لاعب مميز للغاية ومن أفضل الأجنحة، وكان له دور مؤثر في مباراة بلجيكا، كما يمتلك قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف ويتسم بالجرأة داخل الملعب".