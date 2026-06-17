إثارة تحكيمية وإلغاء هدفين .. ميسي يمنح التفوّق للأرجنتين أمام الجزائر بهدف عالمي في شوط أول مُشتعل

فرض ليونيل ميسي نفسه نجمًا للشوط الأول من مُواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، بعد ما سجّل هدف التقدّم الوحيد لحامل اللقب في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأهدافًا مُلغاة وفرصًا خطيرة من الجانبين.

ودخل المنتخبان اللقاء بقوة، حيث هزّ ميسي الشباك الجزائرية مُبكرًا في الدقيقة الخامسة، لكن راية التسلّل أوقفت احتفالات الأرجنتينيين، قبل أن يعيش المنتخب الجزائري الموقف نفسه بعد ثلاث دقائق فقط عندما سجل فارس شايبي هدفًا للخضر تم إلغاؤه أيضًا بعد تدخل تقنية الفيديو.

واستمرت المعركة التكتيكية بين المنتخبين حتى الدقيقة 17، عندما صنع ميسي الفارق كعادته، بعد ما راوغ ببراعة وسدّد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت داخل الشباك الجزائرية، معلنًا تقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

ومنذ الهدف، سيطر منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة لفترات طويلة بقيادة ميسي ودي بول وإنزو فرنانديز، بينما حاول المنتخب الجزائري الاعتماد على سرعة التحول من الدفاع للهجوم.

وشكّل فارس شايبي أخطر أسلحة الجزائر الهجومية، وكاد أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 40 عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن إيميليانو مارتينيز أنقذ الموقف ببراعة وحول الكرة إلى ركنية.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، حافظ منتخب الأرجنتين على تقدمه بهدف ميسي، بينما أثبت المنتخب الجزائري أنه خصم عنيد قادر على تهديد بطل العالم في أي لحظة، لتبقى الإثارة مستمرة قبل أحداث الشوط الثاني.