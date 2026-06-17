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«شبانة»: «فيفا» يستهدف الربح من كل تفصيلة في كأس العالم بما فيها استراحة شرب المياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة»: «فيفا» يستهدف الربح من كل تفصيلة في كأس العالم بما فيها استراحة شرب المياه

فيفا
فيفا
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يركز بشكل كبير على الجانب المالي في البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية في المباريات يتم تفسيرها على أنها ذات طابع تجاري أكثر من كونها تنظيمية أو صحية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الفيفا همه الفلوس، وموضوع استراحات شرب المياه في المباريات أصبح يتكرر كثيرًا ويتم الحديث عنه في الإعلام، والهدف من استراحات شرب المياه هو حماية اللاعبين بسبب الحرارة، لكن ليس كل الملاعب تكون في أجواء حارة، وبعضها يكون مهيأً ومكيفًا بشكل جيد".

وتابع: "هناك من يرى أن هذه الفترات يتم استغلالها لأغراض إعلانية وتجارية، حيث يتم خلالها عرض إعلانات وتحقيق عوائد إضافية من البث التلفزيوني".

وأوضح شبانة: "تم التطرق أيضًا إلى زيادة زمن المباريات أو تقسيمها بشكل مختلف، وكل ذلك يتم تداوله تحت مبررات مختلفة، لكن في النهاية هناك من يربط هذه التغييرات بالجانب التجاري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كما أن هناك تساؤلات حول بعض السياسات المتعلقة بالجماهير داخل الملاعب، سواء فيما يخص إدخال زجاجات المياه أو غيرها، في ظل الحديث عن اعتبارات أمنية وصحية وتنظيمية، بينما يرى آخرون أن هناك مصالح تجارية مرتبطة بذلك".

فيفا شبانة كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم

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