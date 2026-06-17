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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يقود الأرجنتين بتشكيل ناري أمام الجزائر في افتتاح مشوار كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
محمد سمير

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ويخوض منتخب “التانجو” اللقاء بتشكيل يضم: 

إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه مونتيل، ليساندرو مارتينيز، روميرو، وميدينا في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط الثلاثي دي بول، إنزو فيرنانديز، وماك أليستر، ويقود الهجوم ليونيل ميسي إلى جانب لاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة حاملًا لقب كأس العالم، وسط طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يعتمد على مجموعة من العناصر المتجانسة والخبرة العالية.

وتُعد مواجهة الجزائر اختبارًا مهمًا لبداية المشوار، خاصة في مجموعة قوية تضم أيضًا النمسا والأردن، ما يزيد من أهمية تحقيق انطلاقة إيجابية لتجنب أي مفاجآت مبكرة في البطولة.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في تقديم أداء قوي يؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبه العالمي، مستندًا إلى الانسجام بين نجومه وخبرات اللاعبين في البطولات الكبرى.
 

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