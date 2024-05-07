صدقي صخر: دوري في "فراولة" مهم لمشاركتي نيللي كريم

قال الفنان صدقي صخر أن دوره في مسلسل "فراولة" الذي جمعه بالفنانة نيلي كريم من الادوار المميزه في مسيرته بالفنية لانه شارك الفنانة نيلي كريم.

وقال صدقي صخر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مسلسل فراولة متميز ساعدني في تجربة جديدة، لأن كل دور بيساعده في إكتشاف جوانب أخرى وتحقيق تجارب جديدة



وعن شخصية المحامي في مسلسل “صوت وصورة”، قال “إن دور المحامي دور صعب جداً ومشهد المرافعة كان تقيل جداً وطويل قائم على الحفظ والمصطلحات ومخارح الالفاظ في اللغه العربية وكان يحمل الكثير من الجهد”.

وأشار صدقي صخر إلى أنه كان دور مليء بالتفاصيل حتى شكل المحامي وطريقته ونبرة الصوت كل ده كان جهد ومذاكرة ولما بشوف المشهد بقول إزاي عملت ده كله؟ "



وأستكمل تصريحاته قائلا "أنه لايسعى للمنافسة ومايهمه مبدا التشارك،لأنه مافيش حاجة إسمها أحسن ممثل لكن فيه ممثلين كتير كل واحد بيؤدي بشكل مختلف لكن مش أحسن".