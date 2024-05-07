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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة.. فيديو

صدقي صخر
صدقي صخر

علق  الفنان  صدقي ضخر،  على الجدل الذي اثير على السوشيال  ميديا بعد نشره صورا تجمعه بـ«جيهان الشماشرجي» طالبا يدها في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد،  قائلاً “عملت ردود فعل واسعة وأنا مش متجوز ومش لابس دبلة في إيدي”

 

وقال صدقي صخر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه يحب أن تكون لديه عائلة وأنه يبحث عن بنت الحلال لكن بمواصفات معينة، مؤكدا أنه “أنا مش متجوز ولكن أحب يبقى عندي عيلة  لكن فين بنت الحلال، وأهم حاجة في زوجتي المستقبلية، انها تكون طيبة  وقلبها حنين ودي ميزة مهمه جداً وأن  تكون في مرحلة من النضج في حياتها ورحلتها بحيث تكون عملت  شغل كويس تحاول تفهم   طباعي  ولديها  فكرة  التصالح مع النفس وذكية ومثقفة”.

 

وتابع الفنان صدقي صخر، أن الغيرة مجهود مشترك  بين الرجل وحبيبته،  صحيح جزء  منها  هو ثقة الفتاه بنفسها لكن ايضاً فيه  جهد كبير على الرجل  ولازم أحسس الشخصية الي معايا بإحترامها وأهمية وجودها في حياتي.

صدقي ضخر السوشيال ميديا مسلسل كامل العدد برنامج “كلمة أخيرة النضج

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