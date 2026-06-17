ألابا وسابيتزر يقودان تشكيل النمسا أمام الأردن في افتتاح كأس العالم 2026

كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة الأردن في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب “باي أرينا” بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

واعتمد المنتخب النمساوي على تشكيل يضم أبرز نجومه وفي مقدمتهم القائد دافيد ألابا ولاعب الوسط المخضرم مارسيل سابيتزر، بالإضافة إلى كونراد لايمر، من أجل حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة.

وجاء تشكيل النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر شلاجر.

خط الدفاع: ستيفان بوش، دافيد ألابا، فيليب لينهارت، فيليب موين.

خط الوسط: تشافر شلاجر، نيكولاس سيوالد، مارسيل سابيتزر، رومانو شميد، كونراد لايمر.

خط الهجوم: ساسا كالادزيتش.

ويسعى المنتخب النمساوي إلى تحقيق بداية قوية في المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر، حيث يدرك أن الفوز على الأردن سيمنحه دفعة كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ويعتمد رانجنيك على الانضباط التكتيكي والقوة البدنية التي تميز المنتخب النمساوي، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها ألابا وسابيتزر في البطولات الكبرى، أملاً في فرض سيطرته مبكرًا على مجريات المجموعة وحجز موقع متقدم في جدول الترتيب.