قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية.. 5 كلمات تحقق كل أمنياتك وأحلامك
رمضان السيد: مصطفى شوبير «حارس عالمي».. وأفضل من والده في الموهبة
كأس العالم 2026 .. اشتباكات بين جمهور الأرجنتين والجزائر في تايم سكوير
أحمد السيد: حمزة عبدالكريم يشبه «هالاند» ويمثل إضافة قوية للكرة المصرية
حقوق الزوجين والأبناء في مُواجهة الانفصال .. ماذا يقول مشروع قانون الأسرة الجديد؟
مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير قرار لوقف الحرب ضد إيران
ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه وحاصره الفقر
نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كان «كلمة السر» في أداء منتخب مصر أمام بلجيكا
ألابا وسابيتزر يقودان تشكيل النمسا أمام الأردن في افتتاح كأس العالم 2026
فضيحة إيلون ماسك .. الجيش الأمريكي استخدم «جروك» في ضرباته ضد إيران
عودة الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام النمسا في الظهور التاريخي بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كأس العالم 2026 .. اشتباكات بين جمهور الأرجنتين والجزائر في تايم سكوير

اشتباكات بين جماهير الجزائر والارجنتين
اشتباكات بين جماهير الجزائر والارجنتين
القسم الخارجي

اندلع شجار بين حشد من مشجعي كرة القدم الأرجنتينيين والجزائريين في ميدان تايمز سكوير قبل مباراة كأس العالم 2026.
وقالت الشرطة الأمريكية إن شجاراً اندلع بين حشد من مشجعي كرة القدم الأرجنتينيين والجزائريين في ميدان تايمز سكوير قبل مواجهتهم في كأس العالم أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست. 
ويُظهر مقطع فيديو مثير للدهشة مجموعة من مشجعي كرة القدم وهم يدفعون مجموعة من منافسيهم قبل أن يتحول الحشد إلى فوضى، حيث قام العديد من المشجعين بتبادل اللكمات حوالي الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين في شارع 46 وبرودواي في مانهاتن.

كأس العالم 2026 جمهور الأرجنتين والجزائر تايم سكوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي .. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

ترشيحاتنا

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

اسعار العملات اليوم

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

بالصور

بإطلالة كاجوال أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الصيام يُحسّن صحة اللثة ويُقلّل الالتهابات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد