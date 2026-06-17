كأس العالم 2026 .. اشتباكات بين جمهور الأرجنتين والجزائر في تايم سكوير

اندلع شجار بين حشد من مشجعي كرة القدم الأرجنتينيين والجزائريين في ميدان تايمز سكوير قبل مباراة كأس العالم 2026.

وقالت الشرطة الأمريكية إن شجاراً اندلع بين حشد من مشجعي كرة القدم الأرجنتينيين والجزائريين في ميدان تايمز سكوير قبل مواجهتهم في كأس العالم أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست.

ويُظهر مقطع فيديو مثير للدهشة مجموعة من مشجعي كرة القدم وهم يدفعون مجموعة من منافسيهم قبل أن يتحول الحشد إلى فوضى، حيث قام العديد من المشجعين بتبادل اللكمات حوالي الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين في شارع 46 وبرودواي في مانهاتن.