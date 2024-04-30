محسن محيي الدين: شاركت في «ريفو» لدعم الشباب واشتغلت 10 سنين في «الكارتون»

تحدث الفنان محسن محيي الدين عن كواليس مشاركته في مسلسل ريفو مع مجموعة من الشباب، منهم الفنان أمير عيد والفنان صدقي صخر والفنانة ركين سعد وآخرين.

قال محسن محيي الدين خلال استضافته في برنامج أنا وهو وهي الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب والإعلامي شريف نور الدين، المذاع على قناة صدى البلد: «الشباب محتاجين الكبار يساندوهم ومؤمنين بفكرتهم شخصيتي في مسلسل ريفو تؤكد فكرة دعم الكبار للشباب».

وتابع: «في فترة شبابي كنت محتاج أشخاص تؤمن مني وتدفعني للأمام وتدعمني، فعندما قدمت فيلم شباب على كف عفريت كنت كاتب ومخرج ومنتج وتعرضت وقتها لحرب من بعض الأشخاص تمنوا فشل تجربتي».

واستكمل الفنان محسن محيي الدين أنه حريص دائمًا على دعم الشباب والوجوه الجديدة سواء ممثلين أو مخرجين، مضيفًا: «المخرج صاحب العمل والرؤية وهو القائد ممكن أقول له ملحوظة بيني وبينه وليس أمام الناس وفريق العمل».

