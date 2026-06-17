الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة "مينداناو" إلى 68 قتيلا

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين ، اليوم الأربعاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة "مينداناو" الواقعة جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 68 قتيلا.

وأفاد المجلس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، أسفر أيضا عن إصابة 1339 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من أربعة آلاف أسرة، بينما لا يزال 33 شخصا في عداد المفقودين.. كما تسبب في إحداث أضرار بالبنية التحتية ووقوع انهيارات أرضية، فضلا عن تدمير آلاف المنازل.

جدير بالذكر أن الفلبين تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب وقوعها على امتداد "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدودا لصفائح تكتونية رئيسية وتشتهر بالزلازل والثورانات البركانية.