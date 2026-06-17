هدف إمام هينسينا جول كأس العالم 90.. مجدي عبد الغني يرد

علق مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هدف إمام عاشور نجم منتخبنا الوطني في شباك بلجيكا في كأس العالم 2026.

وقال مجدي عبدالغني خلال برنامجه ملعب البلدوز: «عايز أرد على الناس اللي بتقول هدف إمام هينسينا هدف مجدي عبدالغني في هولندا ده بالعكس في تشابه».

وأضاف: «هدف إمام جيه على اليمين زي الهدف بتاعي، وفي النهاية الهدفين خلو الماتش نتيجته تخلص بالتعادل».

وتابع: «أنا بحب إمام عاشور، وهو بيلبس رقم 8 زيي، كل ده تشابه بيني وبينه، الحاجة الوحيدة الفرق إن هولندا كانت بطل أوروبا، أما بلجيكا على الله حكايتها».

وسجل إمام عاشور هدفًا رائعًا من تسديدة صاروخية في بلجيكا، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السابعة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.