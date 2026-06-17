بعد تعادل بلجيكا.. حسام حسن يُطمئن نجله والجماهير: «الحمد لله النتيجة حلوة» ورسائل دعم من الأسرة والمنتخب | فيديو

في أجواء امتزج فيها الهدوء بالعاطفة، جاءت ردود فعل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن عقب التعادل الإيجابي مع منتخب بلجيكا، لتعكس حالة من الرضا الحذر والتفاؤل بالمستقبل. وبينما عبّر نجله “آسر” عن حزنه لعدم تحقيق الفوز، حرص المدير الفني على احتواء الموقف برسالة أبوية قبل أن تكون رياضية، مؤكدًا أن “الحمد لله.. النتيجة حلوة” وأن القادم أفضل بإذن الله.

وشهدت الساعات التالية للمباراة سلسلة من التصريحات العائلية والإعلامية لزوجته دان آدم، التي كشفت عن تفاصيل ما يدور داخل بيت المدير الفني، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة عبر فضائية ”المحور"،كيف يتعامل مع الضغوط، إضافة إلى رؤيتها لأداء المنتخب أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. وتقاطعت الرسائل جميعها عند نقطة واحدة: دعم الفريق نفسيًا، والتأكيد أن التعادل أمام بلجيكا خطوة يمكن البناء عليها في مشوار البطولة.

حسام حسن يوجه رسالة لنجله وللمصريين بعد التعادل مع بلجيكا: النتيجة حلوة.. الحمد لله

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، موجهة للجمهور المصري، عبر برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، وذلك بعد التعادل مع المنتخب البلجيكي في مستهل مشوار الفريق، ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وانتشر مقطع فيديو لنجل حسام حسن، ويدعى "آسر"، حيث كان الحزن مسيطرا عليه، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب الوطني بهدف أحرزه إمام عاشور، قبل أن يدرك محمد هاني الظهير الأيمن للفريق هدف التعادل للمنتخب البلجيكي بالخطأ في مرماه.

تفرحوا ومصر كلها تفرح

وعبّر آسر عن حزنه، ليرد عليه حسام حسن، عبر برنامج "90 دقيقة"، قائلا: " "لا، الحمد لله.. كل مرة، كل حاجة نقول عليها الحمد لله، ونقول المرة الجاية إن شاء الله.. كدة النتيجة حلوة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن عشان تفرحوا ومصر كلها تفرح، حبيبي صح؟".



زوجة حسام حسن عن غضب نجلها من التعادل مع بلجيكا: بيتأثر جداً زي والده ومكنش مستوعب معنى التعادل



أكدت أن نجلها آمر تأثر بشدة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل، موضحة أن الطفل لا يزال صغير السن ولا يستطيع تقبل فكرة عدم تحقيق الفوز، لأن قناعته الحالية تقوم على أن الفريق يجب أن ينتصر فقط.

وأضافت أنّ «بيتأثر جداً زي حسام، بيتأثر ومش مستوعب لسه صغير، فمش مستوعب يعني إيه إننا اتعادلنا، هو عنده إننا نكسب وبس خلاص»، مضيفة أن نجلها كان «متضايق جداً جداً» بعد المباراة بسبب نتيجة التعادل.

وأوضحت أن هذه الروح التنافسية الكبيرة تشبه كثيراً شخصية والده، قائلة: «فعلاً فعلاً.. لازم الرقم بتاعه يبقى أكبر من الفريق اللي قدامه»، مشيرة إلى أن الكابتن حسام حسن كان سعيداً بتلك الصفات التي ورثها ابنه عنه.

وتابعت: «هو كان فرحان بيه وحاسس إنه أخد منه طباع كتير»، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على حرصها على ألا يتأثر نجلها نفسياً في هذه المرحلة المبكرة من عمره، مؤكدة: «بس أنا مش عايزاه يتأثر من دلوقتي يعني لسه صغير».

تقديم النصائح له بصورة مستمرة

وكشفت عن الطريقة التي تعامل بها الكابتن حسام حسن مع حالة الحزن التي سيطرت على آمر عقب اللقاء، موضحة أنه حرص على دعمه نفسياً وتقديم النصائح له بصورة مستمرة، حيث كان يقول له: «يا آمر ما تضايقش يا حبيبي مش مشكلة دي كورة يا حبيبي، إحنا على طول بنسعى إننا نكسب ونعمل اللي علينا»

زوجة حسام حسن: توقعت الفوز على بلجيكا بهدفين.. و"أوفا" كان الأكثر تأثيرا



قالت إنّها كانت تتوقع فوز المنتخب الوطني على بلجيكا بنتيجة 2-0 في بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون كان مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لها، وليس النتيجة فقط، خاصة أنها كانت تلمس حالة التركيز والانسجام داخل معسكر المنتخب من خلال متابعتها المستمرة لما يدور مع زوجها.

وأضافت«هنكسب 2-0 بصراحة، ده كان التوقع بتاعي».

وتابعت، أن ما أسعدها لم يكن تحقيق الفوز فقط، وإنما المستوى الفني والانضباط الذي ظهر عليه المنتخب، موضحة: «وأسعدني الأداء مش بس النتيجة، مع إني مش بتفاجئ لأني بكون مع حسام أول بأول فببقى فاهمة، بيبقى موصل لي إن فيه تركيز، وإن الجو حلو في التمرين وفيه روح حلوة».

وتابعت أن المدرب يستطيع استشعار حالة التركيز التي يعيشها اللاعبون خلال التدريبات، مؤكدة: «اللاعيبة لما بتبقى مركزة المدرب بيحس بده»، في إشارة إلى حالة الانسجام والالتزام التي سبقت المباراة وأسهمت في ظهور المنتخب بشكل مميز.

وعن أكثر اللاعبين تأثيراً خلال اللقاء، قالت «هقولك بصراحة.. أكتر حد حسيته مؤثر شوبير»، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبه مصطفى شوبير في الحفاظ على توازن المنتخب خلال المباراة.

حارس المرمى كان عنصراً حاسماً في النتيجة النهائية

وأوضحت أن حارس المرمى كان عنصراً حاسماً في النتيجة النهائية، قائلة: «وفيه كام فرصة لو كانوا اتحققوا لبلجيكا كان فعلاً معنوياتنا وقعت، فهو بصراحة ساند الفريق».

وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة



كشفت عن الطقوس العائلية التي تحرص على القيام بها قبل المباريات المهمة، مؤكدة أن زوجها يفضل الأجواء الهادئة والتواصل الأسري والدعاء قبل خوض أي مواجهة، لما يمثله ذلك من دعم نفسي ومعنوي كبير بالنسبة له.

وأضافت أنّ أكثر ما يُشعر الكابتن حسام حسن بالراحة قبل المباريات هو أن تسود حالة من الهدوء داخل المنزل.

وتابعت: «بصي اللي بيبسطه إن الدنيا تبقى هادية خالص، أبقى هادية خالص في البيت ما فيش "دوشة" الستات بتاعتنا كلنا دي»، في إشارة إلى أهمية الأجواء الأسرية المستقرة بالنسبة له قبل المباريات المصيرية.

وواصلت أن زوجها يحرص دائماً على التواصل معها قبل مغادرته، موضحة: «لازم يكلمني وهو نازل من الأوضة، أقول له: لا إله إلا الله ربنا يوفقك يا حبيبي»، مشيرة إلى أنه يطلب منها ومن أبنائه الدعاء له باستمرار، حيث يقول: «دان ادعي لي، خلي الولاد يدعوا لي يا دان».

وتابعت: «حاضر يا حبيبي، يدعوا له ونبعت له على الواتساب دعوة "يا رب تكسب"»، مؤكدة أن الكابتن حسام حسن «بيتفاءل بالتواصل العائلي والدعاء العائلي»، خاصة أنه «بيحب يطمن علينا طول الوقت».

وأوضحت أنها تحرص على مساندة زوجها في جميع الظروف، قائلة: «يعني أنا دايماً مع حسام في كل حاجة»، لافتة إلى أن عدم سفرها خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتباط أبنائهما بامتحانات «بريتش»، مواصلة: «عدم سفري بسبب إن الولاد عندهم امتحانات "بريتش" فبيمتحنوا دلوقتي، وفي نفس الوقت حتى لو سافرت مش هنعرف نكون مع بعض».

هتخلص مسيرتنا في كأس العالم إن شاء الله

واختتمت حديثها بالتعبير عن تفاؤلها بما ينتظر المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدة: «الحمد لله، هتخلص مسيرتنا في كأس العالم إن شاء الله»، في إشارة إلى دعمها المستمر لزوجها وثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية.

دان آدم عن عدم الدفع بتريزيجيه: "مش بسأل حسام حسن عن التفاصيل الصغيرة دي"



أكدت أنها كانت تتوقع تحقيق المنتخب الفوز على بلجيكا، مشيرة إلى أن ثقتها جاءت نتيجة متابعتها المستمرة للعمل الذي يقوم به الجهاز الفني، رغم إدراكها لقوة المنتخب البلجيكي وتاريخه الكبير في بطولة كأس العالم.



وأضافت أنا «كنت متوقعة المكسب بصراحة لأني شايفة الشغل»، موضحة أن الجهود الكبيرة التي تُبذل داخل المنتخب كانت تمنحها ثقة في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابعت: «ومع إن بلجيكا فريق كبير وحافظين كأس العالم لكن بالنسبة لنا التجربة كانت مشرفة»، مؤكدة أن المنتخب قدم صورة مشرفة أمام منافس يمتلك إمكانات كبيرة.

وعن سبب عدم مشاركة محمود حسن تريزيجيه في المباراة، أوضحت أنها لا تتدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة، قائلة: «بصي أنا ما بسألش حسام في التفاصيل الصغيرة دي بس هو بيحكي لوحده»، مضيفة أن طريقة اللعب التي اعتمدها الجهاز الفني لم تكن مناسبة لوجود اللاعب في هذه المباراة.

وواصلت: «طريقة اللعب دلوقتي مش سامحة بوجوده لأن حسام غير الطريقة، الملعب كله كان هجوم ما كنش فيه دفاع خالص»، في إشارة إلى التغييرات التكتيكية التي فرضتها طبيعة اللقاء.

وكشفت جانباً من الحوار الذي دار بين الكابتن حسام حسن ومدرب المنتخب البلجيكي خلال المباراة، قائلة مازحة: «هقولك يا بسمة وما تقوليش لحد.. قال له: "بذمتك دي بنلتي؟ بذمتك مش بنلتي؟"»، في إشارة إلى اعتراض المدير الفني على إحدى الحالات التحكيمية التي شهدها اللقاء.

الانفعال الطبيعي

وتابعت أن زوجها أوضح لها لاحقاً سبب حديثه مع مدرب بلجيكا، قائلاً: «أنا كان لازم أقوله كنت هنفجر»، وهو ما يعكس حجم التوتر والانفعال الطبيعي الذي يرافق المباريات الكبيرة، خاصة في ظل الحرص الشديد على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمنتخب الوطني.

زوجة حسام حسن: أتوقع فوز المنتخب على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 بإذن الله



أعربت عن تفاؤلها بشأن المواجهة المقبلة أمام نيوزيلندا، مؤكدة ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز، كما تحدثت عن رؤيتها لبعض اللاعبين، والدور الذي تقوم به في دعم زوجها وأسرتها، مشددة على أن كرة القدم تمثل جزءاً أساسياً من حياة الكابتن حسام حسن، إلى جانب أسرته وحبه الكبير لمصر.

وأضافت أنها تتوقع فوز المنتخب الوطني في المباراة المقبلة، موضحة: «إن شاء الله نكسب 1-0 بإذن الله».

وأشارت إلى أن نتيجة التعادل بين إيران ونيوزيلندا ستكون الأفضل بالنسبة لموقف المنتخب، مؤكدة: «والتعادل بين إيران ونيوزيلندا أحسن نتيجة بالنسبة لنا».

وعن رأيها في إمام عاشور، أكدت أن اللاعب كان بحاجة إلى فترة أطول للتعافي واستعادة جاهزيته الكاملة، قائلة: «إمام يا حرام كان محتاج وقت كبير يتشافى».

وأشادت في الوقت ذاته بالمجهود الذي يبذله اللاعبون لتطوير مستواهم، وأضافت: «الولاد شغالين على نفسهم جداً»، في إشارة إلى حالة الالتزام والرغبة في تحقيق أفضل النتائج.

وتحدثت عن دعمها المستمر للكابتن حسام حسن، مؤكدة أن حياتها مكرسة لخدمة أسرتها ومساندة زوجها، قائلة: «أنا مسخرة حياتي وصفحتي لحسام وللولاد والبيت»، موضحة أن كرة القدم تمثل شغفاً كبيراً بالنسبة لزوجها.

المدير الفني للمنتخب الوطني

وواصلت: «حسام بيتنفس كورة، هو عنده حاجتين في الدنيا: دان وآن وآمر.. والكورة»، واختتمت حديثها بالتأكيد على المكانة الخاصة التي تحتلها مصر لدى زوجها، قائلة: «ومصر فوقهم كمان»، في تعبير عن حجم الانتماء الوطني الذي يحمله المدير الفني للمنتخب الوطني.

زوجة حسام حسن مدرب منتخب مصر: محمد هانى أداؤه كان عالميًا



أشادت بالمستوى الذي قدمه محمد هاني خلال المباراة، مؤكدة أن اللاعب تعرض لانتقادات رغم تقديمه أداءً مميزاً في العديد من اللقطات، كما تحدثت عن صعوبة مواجهة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، معربة عن أملها في مواصلة المنتخب الوطني مشواره نحو المباراة النهائية.

وأضافت أنّ محمد هاني قدم مستويات جيدة خلال اللقاء، رغم تركيز البعض على خطأ بعينه، موضحة: «بالظبط، بالظبط.. والولد اللي نازل، اللعيب اللي نازل يا جماعة ده.. بالأربعة»، وذلك في إشارة إلى صعوبة المهمة التي واجهها اللاعب أمام منافس قوي يتمتع بإمكانات بدنية وفنية كبيرة.

وتحدثت عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بأسلوب يحمل قدراً من الدعابة، مؤكدة أن حضوره داخل الملعب يفرض تحدياً كبيراً على المدافعين، حيث قالت: «آه والله.. بجد.. وهو ونازل أصلاً عارفة أفلام الرعب بتاعت زمان اللي هو داخل عامل كده وشكله بقولك يعني وحش داخل».

وتابعت أن اللاعب يمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى، وأضافت: «ودخل الملاعب دي كتير ولعب في الضغط ده كتير ولعب مع بطولات ولعب».

وأكدت أن مواجهة لاعب بحجم لوكاكو تحتاج إلى مجهود جماعي كبير، مشيرة إلى أن إيقاف خطورته ليس مسؤولية لاعب واحد فقط، وهو ما ظهر في حديثها السابق عن احتياجه إلى أكثر من لاعب لمراقبته داخل أرض الملعب.

قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز تاريخي

واختتمت حديثها بالتعبير عن أمنياتها بمواصلة المنتخب المصري مشواره الناجح في البطولة، قائلة: «يروحوا هم بلجيكا خلاص كفاية وإحنا نوصل للنهائي»، وأضافت بروح داعمة: «إحنا ودولة عربية برضه زيك»، في تأكيد على ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى المباراة النهائية.