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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يعود إلى المونديال.. من لاعب في 1990 إلى مدرب في 2026

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

يعود الكابتن حسام حسن إلى كأس العالم بعد 36 عامًا، لكن هذه المرة من المنطقة الفنية.

كأس العالم 

وكان حسام حسن قد شارك مع منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا لاعبًا، قبل أن يقود الفراعنة إلى التأهل لكأس العالم 2026 كمدير فني، ليُسجل حضورًا مميزًا في البطولة العالمية كلاعب ومدرب.

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "حسام حسن يعود للمونديال.. مونديال 90 لاعبًا.. ومونديال 2026 مدربًا".

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن حالة الحزن التي سيطرت على بعثة الفراعنة عقب التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجميع شعر بأن الفوز كان في المتناول.

وأوضح مراد، خلال تصريحات إذاعية، أن المدير الفني حسام حسن لم يتمكن من النوم بعد نهاية المباراة؛ بسبب ضياع فرصة حصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يشعرون بأن المنتخب استحق الخروج بالانتصار.

وأكد المنسق الإعلامي أن المنتخب يتابع الدعم الكبير الذي يتلقاه من الجماهير والنقاد، لكنه لا يلتفت للأصوات التي تبحث عن إثارة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب المنتخب.

وشدد على أن حسام حسن يتخذ جميع قراراته الفنية وفقًا لمصلحة الفريق فقط، موضحًا أن اختياراته تعتمد على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على خدمة المنتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل خلال مواجهة بلجيكا، قائلًا: "بلجيكا هي من خرجت بنقطة أمام مصر، وليس العكس".

حسام حسن منتخب مصر منتخب البرازيل

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