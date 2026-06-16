حسام حسن لم ينم بعد التعادل مع بلجيكا.. ومنسق المنتخب: كنا الأقرب للفوز

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن حالة الحزن التي سيطرت على بعثة الفراعنة عقب التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجميع شعر بأن الفوز كان في المتناول.

وأوضح مراد، خلال تصريحات إذاعية، أن المدير الفني حسام حسن لم يتمكن من النوم بعد نهاية المباراة؛ بسبب ضياع فرصة حصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يشعرون بأن المنتخب استحق الخروج بالانتصار.

وأكد المنسق الإعلامي أن المنتخب يتابع الدعم الكبير الذي يتلقاه من الجماهير والنقاد، لكنه لا يلتفت للأصوات التي تبحث عن إثارة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب المنتخب.

وشدد على أن حسام حسن يتخذ جميع قراراته الفنية وفقًا لمصلحة الفريق فقط، موضحًا أن اختياراته تعتمد على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على خدمة المنتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل خلال مواجهة بلجيكا، قائلًا: "بلجيكا هي من خرجت بنقطة أمام مصر، وليس العكس".