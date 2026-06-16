سيف زاهر لـ إمام عاشور :منتظرين احتفال الماتش الجاي

شارك الإعلامي سيف زاهر جمهوره صورا من أحتفال نجم منتخب مصر إمام عاشور بعد التسجيل أمام منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026.

و علق سيف زاهر: احتفال متتظرين الماتش الجاي .

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا 1- 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأثنين، في الجولة الأولى من دجور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.



وأجرت شبكة بي إن سبورت استفتاء لإختيار أفضل لاعب في اليوم من بطولة كأس العالم 2026 ، ووقع الاختيار على إمام عاشور نجم منتخب مصر بتصويت الجماهير بعد أداءه المميز أمام بلجيكا.

وحصد إمام عاشور نسبة تصويت وصلت لـ 55% متفوقا على فيديريكو فالفيردي " أوروجواي" 19% ، فوزينيا " الرأس الأخضر" 19% رامين رضائيان "إيران " 7% .

ليتم اختيار إمام عاشور كأفضل لاعب في اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026.