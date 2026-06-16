أزمة علم العراق في المونديال تتصاعد .. فيفا يكشف سبب قرار مفاجئ قبل مباراة النرويج

كشفت تقارير إعلامية عراقية عن تطور جديد يتعلق بأزمة علم العراق خلال فعاليات كأس العالم 2026، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول طريقة وضع العلم على أرضية الملعب قبل إحدى المباريات.

وبحسب ما تم تداوله، تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم وضع العلم على أرضية الملعب، بسبب احتوائه على لفظ الجلالة، وذلك في إطار ما اعتبره احترامًا للرموز الدينية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق نظيره النرويج على أرضية ملعب في مدينة بوسطن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت هذه التطورات بعد اعتراضات على عرض العلم العراقي على أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة، ما فتح نقاشًا حول آلية التعامل مع الأعلام التي تتضمن رموزًا دينية في البطولات الدولية.

وأفادت تقارير إعلامية، من بينها ما نقله مراسل قناة الكأس القطرية عمر القحطان، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أن وضع العلم على أرضية الملعب تسبب في إتلاف جزئي للعشب، نتيجة الضغط الناتج عن وقوف حاملي العلم عليه، خاصة في ظل كون الأرضية مبللة.

وأضافت التقارير أن “فيفا” أكد أن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه مرة أخرى بنفس الطريقة، بهدف الحفاظ على سلامة أرضية الملاعب وتجنب تكرار المشكلة.

وفي المقابل، يترقب الشارع الرياضي العراقي صدور توضيح رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم حول تفاصيل ما حدث، وسط تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لحساسية الموضوع المرتبط بالعلم الوطني.