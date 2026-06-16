باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديال

تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا يوم الاربعاء المقبل.

و جاءت مواعيد مباريات الجوله الثانيه كالتالي :

الأربعاء 17 يونيو 2026

البرتغال × جمهورية الكونغو الديمقراطية 8 مساء

إنجلترا × كرواتيا (11) مساء

■ الخميس 18 يونيو 2026

غانا × بنما (2 صباحا)

أوزبكستان × كولومبيا (5 صباحا )

التشيك × جنوب إفريقيا (7 صباحا )

سويسرا × البوسنة والهرسك (10 مساء)

الجولة الثانية

■ الجمعة 19 يونيو 2026

كندا × قطر (1 صباحا)

المكسيك × كوريا الجنوبية (3 صباحا)

الولايات المتحدة × أستراليا (10 مساء)

■ السبت 20 يونيو 2026

اسكتلندا × المغرب ( ١ صباحا )

البرازيل × هايتي (٣ ونص صباحا)

تركيا × باراغواي (٦ صباحا)

هولندا × السويد (٨ مساءا )

ألمانيا × كوت ديفوار (١١ مساء)

■ الأحد 21 يونيو 2026

الإكوادور × كوراساو (٣ صباحا)

تونس × اليابان (٧ صباحا )

إسبانيا × السعودية (٧ مساء )

بلجيكا × إيران (١٠ مساء )

■ الاثنين 22 يونيو 2026

الأوروغواي × الرأس الأخضر (١ صباحا)

نيوزيلندا × مصر (٤ صباحا )

الأرجنتين × النمسا (٨ مساء)

■ الثلاثاء 23 يونيو 2026

فرنسا × العراق (١٢ مساء)

النرويج × السنغال (٣ صباحا)

الأردن × الجزائر (٦ صباحا)

البرتغال × أوزبكستان (٨ مساء )

إنجلترا × غانا (١١ مساء)

■ الأربعاء 24 يونيو 2026

بنما × كرواتيا (٢ صباحا)

كولومبيا × جمهورية الكونغو الديمقراطية (٥ صباحا )

سويسرا × كندا (١٠ مساء)

البوسنة والهرسك × قطر (١٠ مساء)

الجولة الثالثة

■ الخميس 25 يونيو 2026

اسكتلندا × البرازيل (١ صباحا)

المغرب × هايتي (١ صباحا)

التشيك × المكسيك (٤ صباحا)

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية (٤ صباحا)

الإكوادور × ألمانيا (١١ مساء)

كوراساو × كوت ديفوار (١١ مساء)

■ الجمعة 26 يونيو 2026

تونس × هولندا (٢ صباحا )

اليابان × السويد (٢ صباحا)

تركيا × الولايات المتحدة (٥ صباحا)

باراغواي × أستراليا (٥ صباحا)

النرويج × فرنسا (١٠ مساء)

السنغال × العراق (١٠ مساء)

■ السبت 27 يونيو 2026

الأوروغواي × إسبانيا (٣ صباحا)

الرأس الأخضر × السعودية (٣ صباحا)

نيوزيلندا × بلجيكا (٦ صباحا)

مصر × إيران (٦ صباحا)

الأحد 28 جوان 2026

بنما × إنجلترا (١٢ مساء)

كرواتيا × غانا (١٢ مساء)

كولومبيا × البرتغال (٢ ونص صباحا)

جمهورية الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان (00:30)

الأردن × الأرجنتين (٥ صباحا)

الجزائر × النمسا (٥ صباحا)