موسى التعمري: طموحنا تحقيق فوز تاريخي في أول مشاركة للأردن بالمونديال

أكد نجم منتخب الأردن موسى التعمري جاهزية المنتخب لمواجهة النمسا، مشيرًا إلى أن الفريق يدخل المباراة بحالة عالية من الحماس، في ظل مشاركته الأولى التاريخية في بطولة كأس العالم.

وقال التعمري إن منتخب الأردن استفاد بشكل كبير من المباريات التحضيرية التي سبقت البطولة، مؤكدًا أن فترة الإعداد شهدت جهودًا كبيرة من جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في المنافسات.

وأضاف نجم المنتخب الأردني أن الفريق يطمح إلى تحقيق فوز تاريخي في أول مشاركة له بالمونديال، مشددًا على أن اللاعبين لديهم رغبة قوية في تقديم أداء يليق باسم الكرة الأردنية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات منتخب الأردن لخوض مواجهاته في بطولة كأس العالم، وسط تطلعات جماهيرية لتحقيق نتائج إيجابية في المشاركة الأولى بتاريخ المنتخب.