زوجة حسام حسن: توقعت الفوز على بلجيكا بهدفين.. و"أوفا" كان الأكثر تأثيرا

قالت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إنّها كانت تتوقع فوز المنتخب الوطني على بلجيكا بنتيجة 2-0 في بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون كان مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لها، وليس النتيجة فقط، خاصة أنها كانت تلمس حالة التركيز والانسجام داخل معسكر المنتخب من خلال متابعتها المستمرة لما يدور مع زوجها.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «هنكسب 2-0 بصراحة، ده كان التوقع بتاعي».

وتابعت، أن ما أسعدها لم يكن تحقيق الفوز فقط، وإنما المستوى الفني والانضباط الذي ظهر عليه المنتخب، موضحة: «وأسعدني الأداء مش بس النتيجة، مع إني مش بتفاجئ لأني بكون مع حسام أول بأول فببقى فاهمة، بيبقى موصل لي إن فيه تركيز، وإن الجو حلو في التمرين وفيه روح حلوة».

وتابعت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني أن المدرب يستطيع استشعار حالة التركيز التي يعيشها اللاعبون خلال التدريبات، مؤكدة: «اللاعيبة لما بتبقى مركزة المدرب بيحس بده»، في إشارة إلى حالة الانسجام والالتزام التي سبقت المباراة وأسهمت في ظهور المنتخب بشكل مميز.

وعن أكثر اللاعبين تأثيراً خلال اللقاء، قالت دان آدم: «هقولك بصراحة.. أكتر حد حسيته مؤثر شوبير»، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبه مصطفى شوبير في الحفاظ على توازن المنتخب خلال المباراة.

حارس المرمى كان عنصراً حاسماً في النتيجة النهائية

وأوضحت أن حارس المرمى كان عنصراً حاسماً في النتيجة النهائية، قائلة: «وفيه كام فرصة لو كانوا اتحققوا لبلجيكا كان فعلاً معنوياتنا وقعت، فهو بصراحة ساند الفريق».